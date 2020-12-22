نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل وحكام لقاء ميت خاقان وديرب نجم بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد قليل مباراة ميت خاقان ونادي ديرب نجم، بالجولة الرابعة للمجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث، بملعب ميت خاقان.

ويبدأ ميت خاقان اللقاء بتشكيل مكون من، سعيد سمير، محمد عادل، صبحي رفعت، أحمد سعد، أحمد أشرف، مصطفى حمدي، محمد الديب، محمد عبد الغفار، محمد غازي، أحمدعيد، محمود عرفة جعفر.

البدلاء : أحمد فتح الله، يوسف حمدي، عمار أسامه، عبد الرحمن عمار، محمود علام، محمود عجلان، محمد مجدي، علاء زقزوق.