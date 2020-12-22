نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، عن إمكانية تأجيل مواجهة النادي الأهلي ضد منافسه الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتحفظ مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على أنباء تأجيل المواجهة بحجة عدم القدرة على استقدام طاقم تحكيم أجنبي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن النادي الأهلي يرفض المساس بجدول المسابقة ويرغب في انتظام المسابقة حتى نهايتها.

وأضاف: "مجلس الأهلي يرفض فكرة بالونات الاختبار، وأنه سيتمسك بإقامة المباراة في موعدها المحدد سلفًا من قبل لجنة المسابقات".

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء يوم 28 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.