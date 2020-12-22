نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رعد أول فريق الكتروني للمصرية الاتصالات للألعاب PUBG, FIFA, Fortnite في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلق فريق المصرية للاتصالات أول فريق للألعاب الإلكترونية “رعد”، ويجيئ ذلك في ظل الاهتمام المتزايد بالرياضية الإلكترونية في مصر، حيث قامت الحكومة مؤخرا بتولي دعم هذا النوع من الرياضية حيث انه يمثل المستقبل الرياضي في المستقبل، وحصدت الرياضة الإلكترونية في العالم اهتمام متزايد لهذا النوع من الرياضة، وقد تطور العالم العددي من المنصات والاستراتيجيات لزيادة الوعي الخاص بهذه الرياضة، وتحولها من ألعاب عادية لمنصات ربح عن طريق الإنترنت، وشاركت العديد من الدول في هذه الأنواع من المسابقات، ورعت دول العالم العديد من المدربين المحترفين واللاعبين الذين استطاعوا ربح الملايين من الدولارات.

وكانت WE الشركة الأولي المصري التي تدعم وتستثمر في الرياضة الجديدة، وهذا ما سيسهم وبلا شك في تغيير كبير في الرياضة الإلكترونية وستتوالى انشاء مثل هذه الفرق، فهل سيخوض ناديي الأهلي والزمالك غمار هذه الحرب أم أن الصدارة ستكتب للمصرية للاتصالات وحدها، هذا ما ستكشفه الأيام القادمة، فقد سارع كبار الأندية في مختلف الدوريات بإنشاء فرق للمشاركة في الرياضة الإلكترونية نظرا لتزايد الإقبال عليها الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يبدأ فريق رعد المصري السباق في ألعاب PUBG Moblie, FIFA, Fortnite حيث أنها أكثر الألعاب انتشارا في العالم في الفترة الحالية، فان كنت مهتما بمثل الألعاب وتمتلك المهارة الكبيرة ما عليك سوى التقدم لشغل وظيفة لاعب أو مدرب في المصرية الاتصالات في فريق رعد عن طريق الموقع الرسمي.