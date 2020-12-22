أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النيجيري جونيور أجايي مهاجم فريق الأهلي، لن يجرى عملية جراحية بعد إصابته في الوتر الوحشي.
وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "إدارة الأهلي تريد من اللاعب العلاج داخل مصر، خاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم، وهناك صعوبات عديدة في السفر للخارج".
وواصل: "اللاعب يريد المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية، ولذلك سيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي في الفترة الجارية، لذلك يرفض التدخل الجراحي، وسيخضع للعلاج الطبيعي، وهناك جهاز طبي متخصص في إعادة الأوتار إلى طبيعتها".
وأكمل: "الأهلي يريد استعادة اللاعب أيضًا، وموسيماني يعتمد عليه بشكل كبير، ومن أهم الأوراق الرابحة في تشكيلة الفريق الأحمر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبر سار لجماهير الأهلي بشأن أجايي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.