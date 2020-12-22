حقيقية غياب مروان محسن عن مباريات الأهلي لأسباب نفسية

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن مروان محسن مهاجم الأهلي، غاب عن المباريات الأخيرة بسبب خضوعه للعلاج في الركبة.
وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "مروان محسن لا يعاني من أي مشاكل نفسية بسبب الانتقادات سواء إيجابي أو سلبي، وهو لاعب قوي.
وأضاف: "مروان يحصل على حقنة كل 6 أشهر للحماية من الرباط الصليبي، خاصة أنه يعاني من مشكلة في الركبة، والحقنة تمنحه ليونة داخل الركبة، وبسبب ضغط المباريات في إفريقيا، قام بتأجيل علاج ركبته".
وواصل: "اللاعب يخضع حاليا للعلاج في الركبة، ولا صحة لابتعاده بناء على طلبه بسبب الانتقادات التي يتعرض لها كما تداول البعض مؤخرا".
وأكمل: "مروان يتحمل جميع الانتقادات، ولا يعنيه أي شيء آخر، ولذلك فهو يكمل مسيرته حتى الآن مع الأهلي رغم النقد العنيف الذي تعرض لها في بعض الفترات".
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