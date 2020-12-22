خلال ساعات.. طلعت يوسف مديرا فنيا لـ الإسماعيلي

وعلم "دوت الخليج"، أن طلعت يوسف اقترب بشكل كبير من تولي قيادة الدراويش خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعقد جلسة مع إدارة الإسماعيلي في تمام الرابعة عصرا، لحسم الأمر نهائيا.
ومن المقرر أن يعاون طلعت يوسف كلا من محمد إبراهيم ومحمد وهبة مدير للكرة وسعفان الصغير لحراس المرمى.
وأنهى البرازيلي ريكاردو المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الإسماعيلي علاقته بالدراويش بعد إعلان إقالته من منصبه، بعد الهزيمة أمام الجونة، أمس، الإثنين، في الدوري الممتاز بهدفين مقابل هدف.
يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الـ 12 في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد نقطتين.
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