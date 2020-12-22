ذا صن: كلوب يتمسك بـ محمد صلاح ولا نية لبيع اللاعب

حسم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قراره بشأن رحيل النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن يورجن كلوب متمسك بخدمات محمد صلاح، ولا توجد نية لبيعه خلال الفترة المقبلة.

وأثار محمد صلاح الجدل خلال الساعات الماضية بشأن مستقبله مع الريدز، حيث قال في تصريحات إسبانية: "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟ لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحيطم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".

كما أبدى الملك المصري إحباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسب عدم منحه شارة القيادة أمام ميتييلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.