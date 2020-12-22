مدرب سونيديب: مواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا شيء يدعو للفخر

أكد محمد بشار، المدير الفني لفريق سونيديب، أن الوصول إلى اللعب أمام فريق بحجم وقيمة النادي الأهلي أمرٌ يدعو إلى الفخر، وهذه المواجهة سوف تكتب في التاريخ، خاصة أنها المواجهة الأولى لفريق سونيديب أمام الأهلي بطل إفريقيا.

وقال: «علمنا من بداية القرعة أننا في حالة تخطي بطل مقديشو، سنواجه الأهلي، وكنت في غاية السعادة؛ لأننا سنواجه فريقا بحجم وقيمة النادي الأهلي، الذي يمتلك تاريخا كبيرا في قارة إفريقيا».

وأضاف محمد بشار، أن المشاركات الإفريقية ضاعفت من خبرات فريق سونيديب، وسيدخل التاريخ من خلال مواجهة الأهلي.

وأوضح: «أن اللاعبين في حالة تحقيقهم نتيجة إيجابية، سوف يتحدثون لأولادهم أنهم واجهوا الأهلي المصري يوما وحققوا نتيجة جيدة، وسوف تُكتب في تاريخهم طيلة العمر وتصبح مثار حديثهم بشكل مستمر مع عائلاتهم».

وأكد المدير الفني لفريق سونيديب، أن مباراة الذهاب أمام الأهلي التي تقام غدا تضع ضغوطا أكبر على لاعبيه عكس مباراة العودة التي ستقام في مصر.

واختتم بشار تصريحاته بالتأكيد على أن تعليماته للاعبين أن يؤدوا بشكل جيد، وأن يتمتعوا بكرة القدم، خاصة أنهم يواجهون فريقا بحجم وقيمة الأهلي في مباراة تاريخية سوف تحسب لهم.