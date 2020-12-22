بعد وفاة محمد فايز.. غزل المحلة: مستعدون لمواجهة فريق إنبي

أكد المحاسب حسام عزو رئيس القطاع الرياضي لغزل المحلة أن وفاة الكابتن محمد فايز المدير الفني لغزل المحلة سابقا أوجع قلوب اللاعبين ومجلس إدارة النادي معقبا: "ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين". اقرأ أيضا: وتابع كابتن طه السيد المدير الإداري لنادي غزل المحلة بقوله: "كلنا مع فريق الغزل استعدادا لمواجهة فريق إنبي وكنت اتمني حضور جنازته وفعلا نعم الأخ والصديق وربنا يرحمه يارب سافتقده كثيرا". توفى الكابتن محمد فايز لاعب ومدرب غزل المحلة السابق والمدير الفني لدمنهور اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمحلة، ويجرى تغسيله طبقا للإجراءات الاحترازية. كان الفقيد الراحل قد ظهرت عليه مؤخرًا أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد متمثلة فى ارتفاع في دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وعطس وسعال وأجريت له الفحوصات الطبية وأخذت منة عينة وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا وجرى عزله داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمحلة وتدهورت حالته الصحية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافته المنية صباح اليوم.

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