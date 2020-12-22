تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسونيديب بدوري أبطال إفريقيا

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسونيديب النيجري، اليوم بمقر اتحاد الكرة بالعاصمة نيامي، بحضور الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة والمكلف برئاسة البعثة، ووائل محمد إداري الفريق، والدكتور عمرو محب، المترجم الخاص بالجهاز الفني.
وأسفر الاجتماع الفني عن الاتفاق على ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي الأصفر.
ويرتدي فريق سونيديب القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأبيض، فيما يرتدي الحارس الزي الرمادي.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب سيني كونتشي قبل المباراة بساعة ونصف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المتبعة طبيا في ظل جائحه فيروس كورونا.
ويدير المباراة طاقم تحكيم غاني مكون من: دانيال لاريا ويعاونه بول كودزو وكواسي أشامبونج، والحكم الرابع أداري عبداللطيف، ومراقب المباراة النيجيري الحاجي بابا جانا علي.
ويلتقي الأهلي مع سونيديب في الثالثة عصر غدٍ الأربعاء بتوقيت النيجر، الرابعة بتوقيت مصر على ملعب الجنرال سيني كوانتشي، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
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