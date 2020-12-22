محمود متولي وناصر ماهر يعودان لتدريبات الأهلي في مارس المقبل

قال الإعلامي عمر بيع ياسين، إن محمود متولي مدافع الأهلي سيعود إلى تدريبات الفريق خلال شهر مارس المقبل.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "اللاعب سيعود للفريق بعد فترة علاج تستغرق 7 أشهر، بعد المجهودات الطبية الكبيرة في علاجه من إصابة الرباط الصليبي".

وتابع: "ناصر ماهر أجرى عملية جراحية في الكتف، وسيغيب عن الملاعب لفترة تصل إلى شهرين".