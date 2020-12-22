نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل غزل شبين وبلبيس في دوري القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد قليل مباراة بلبيس وغزل شبين، بالجولة الرابعة لدوري القسم الثالث، للموسم الجديد 2020-2021.

ويخوض الغزل اللقاء بتشكيل يضم، محمود الجابري، مصطفى ريشه، مصطفى كولا، أحمد قاسم، أحمد يحيى، محمد حدوته، اسلام فرج، محمود عبد النعيم جرودو، مؤمن قصري، مصطفى جمال، علاء فودة.

البدلاء : محمد أبو علي، محمد عبد الغني، ابراهيم حامد، اسلام رمضان، محمد علاء، فتحي جمال، علاء السعيد، محمد مجدي زوبع، رفعت دياب.

تشكيل بلبيس : إيهاب كمال، محمد السعيد، محمد عباس، اسلام رجب، محمد يوسف، محمد عاطف، مصطفى فاروق، أحمد ِأشرف، أحمد سيكا، كريم مسعد، أحمد شرف.