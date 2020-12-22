نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل مباراة عرب الرمل وميت خلف بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام بعد قليل مباراة عرب الرمل، وميت خلف، بملعب مركز شباب قويسنا، بالجولة الرابعة للمجموعة العاشرة، بالقسم الثالث.

تشكيل عرب الرمل



رامي سامي، إيهاب محسن، احمد ابراهيم، محمود عاطف بيبو، اسلام شوقي، رامي نصحي، احمد سمير، اسلام عبد القادر، رياض حسن، حسين ابراهيم، علاء زليط.

البدلاء



وليد صبحي، معتز جمال، أحمد جلال، أحمد فوزي، فهمي أبو الفتوح، محمد أحمد عباس، فوزي فتحي، حاتم فرحات، أحمد عبد الجواد أوسه.

تشكيل ميت خلف

مصطفى مدحت، السيد العجوز، هاني شاكر، اسلام غباشي، أحمد بدر بندق، ربيع طنطاوي، حماده بخيت، محمد دنيا، أحمد صلاح عفيفي، عبد الله ابراهيم لالا، أحمد صقر.

البدلاء



محمد عادل علام، ابراهيم حامد، أحمد خليل فيلكس، أحمد أشرف الشوربجي، محمد طلعت، محروس عبد المولي، عصام شحاته، مصطفى عادل فهمي، صنداي.

طاقم الحكام

يدير اللقاء الحكم محمد عاطف، يعاونه محمد مجاهد، ومحمود عبد الله، ويراقب اللقاء ياسر سليمه.