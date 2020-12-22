نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مركز شباب تلا في مواجهة مركز شباب ديرب نجم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ تلا لقاء مركز شباب ديرب نجم اليوم بالجولة الرابعة لدوري القسم الثالث، بتشكيل مكون من، السيد مصباح، وخالد الضبع، السيد علاء، محمد بلية ومحمود الصفطاوي وماهر علام و احمد كريم وباسم شوقي وأحمد بيكو وسعيدو وطه فرج.

البدلاء : حسين رضا، وأحمد مجدي، وكريم الكومي وكريم مجدي واسلام علم الدين وسعيد المشد، وسعيد النيداني ومحمد رحرح ومحمد سمير.



يدير اللقاء الحكم اسلام القماش، يعاونه اسلام ابو العطا، ومحمد السخري.