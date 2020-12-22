الرياضة

تشكيل مركز شباب تلا في مواجهة مركز شباب ديرب نجم

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ تلا لقاء مركز شباب ديرب نجم اليوم بالجولة الرابعة لدوري القسم الثالث، بتشكيل مكون من، السيد مصباح، وخالد الضبع، السيد علاء، محمد بلية ومحمود الصفطاوي وماهر علام و احمد كريم وباسم شوقي وأحمد بيكو وسعيدو وطه فرج.

البدلاء : حسين رضا، وأحمد مجدي، وكريم الكومي وكريم مجدي واسلام علم الدين وسعيد المشد، وسعيد النيداني ومحمد رحرح ومحمد سمير.

يدير اللقاء الحكم اسلام القماش، يعاونه اسلام ابو العطا، ومحمد السخري.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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