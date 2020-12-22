إهدار 500 مليون فرانك.. الفيفا يرفع دعوى قضائية ضد بلاتر

وذكر الفيفا فبي بيان عبر موقعه الرسمي، أن جوزيف بلاتر أهدر 500 مليون فرانك على المتحف الذي افتتح في عام 2016".
وأشار بيان الفيفا، أن هذه الأموال كانت من الأولى استغلالها لتطوير كرة القدم في العالم.
وتابع بيان الفيفا، أنه تم التقدم بشكوى إلى المدعي العام بـ زيورخ ضد الإدارة السابقة للفيفا، لإهدارها هذه الأموال على المتحف.
يذكر أن جوزيف بلاتر أعلن مؤخرا عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقال جوزيف بلاتر خلال تصريحات صحفية: "أصبت مؤخرا بفيروس كورونا، والآن تعافيت ومستعد للعودة للكفاح مجددا".
وتابع: "كنت أعاني من أعراض البرد العادية خلال إصابتي بفيروس كورونا، وخضعت للحجر الصحي 14 يوما".
وأوضح بلاتر، أن لم يشعر بتدهور حالته سوى ليلة واحدة، مؤكدا أنه بحالة جيدة الآن، بعد تعافيه من فيروس كورونا.
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