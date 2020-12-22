خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي لديه أمل كبير في ضم سيرينو بعد استبعاده من قائمة صن داونز في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "والتر بواليا مهاجم الجونة، ناديه طلب الحصول على 30 مليون جنيه، وفي حالة فشل الأهلي في ضم سيرينو، قد يتجه لضم المهاجم الزامبي خلال الميركاتو الشتوي".

وأضاف: "نادي العين الإماراتي طلب حسين الشحات بالإضافة إلى مبلغ مالي مقابل انتقال لابا كودجو، وهو أمر مرفوض بالنسبة للنادي الأهلي، والأمر مغلق تماما".

وواصل: "موسيماني يريد ضم لاعب يجيد اللعب في في مركز المهاجم والجناح، والوحيد الذي تنطبق عليه المواصفات هو جاستون سيرينو".