وزير الشباب يشهد توقيع بروتوكول لإعلان تدشين احتفالية The First

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة ايه وان ميديا لايت (A1 media light)؛ للإعلان رسميًا عن تدشين أول احتفالية رياضية مصرية عربية تقام سنويا تحت مسمى (the first) "الأول عربيًا" علي مستوي كرة القدم العربية والأول مصريًا في جميع الألعاب الرياضية، وذلك تقام تحت شعار "عيد الرياضة العربية على أرض مصرية".

قام بتوقيع البروتوكول نجم منتخب مصر السابق الصقر أحمد حسن الذي يتولى مدير الاحتفالية، والدكتور أحمد الشيخ، المدير التنفيذي للوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والإعلاميين.

وتقام الدورة الأولي من احتفالية (the first ) الأول، في نهاية صيف 2021 بأحد الفنادق الكبرى بمشاركة نخبة من نجوم الرياضية المصرية والأشقاء العرب.

كما يحصد جوائز (the first) أفضل الرياضيين المصريين والعرب الذين سيتم اختيارهم من خلال لجان الخبراء، واستفتاء الجمهور من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة.

وفى كلمته، لفت الدكتور أشرف صبحي إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نحو دعم وتشجيع الشباب المتميزين في شتى المجالات.

وأوضح أن جائزة الأول "the first" هي مشروع خاص بالمنظومة العربية، ويساهم في تحفيز الرياضة العربية، وتعد بمثابة بصمة سنوية بفكر جديد مبتكر هدفه تحفيز المبدعين رياضيًا.

وأكد الوزير أهمية تسجيل حقوق الجائزة، ووجود نظام تتبعي للجنة تحكيم دائمة لتحدد الأفضل وفق مجموعة من المعايير، مطالبًا بوجود جائزة للأفضل في الأخلاق كجائزة عربية يتم تقديم كل الدعم لها.

من جانبه قال الكابتن أحمد حسن: مهرجان الأول سيليق باسم مصر، وسيكون مختلفًا بوجود لجان متخصصة تختار الأفضل في مختلف السباقات وفق رؤية فنية، وكذا تصويت الجماهير، مقدمًا الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل للمبادرات والبرامج المتنوعة التي تعظم التواصل الرياضي الشبابي العربي بين مصر والأشقاء العرب.