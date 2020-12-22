أسطورة مانشستر يونايتد: محمد صلاح لاعب بارد.. وبرشلونة وريال مدريد يرغبان في ضمه لهذا السبب

أشاد جاري نيفيل أسطورة نادي مانشستر يونايتد ، بالأداء المميز الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول خلال الفترة الحالية.

وقال جاري نيفيل ، في تصريحات عبر " سكاي سبورتس": دائما أفضل محمد صلاح عن ساديو ماني، لأنه لاعب بارد وهذا ليس عيبا بل هي ميزة تجعل الفريق متوحشا من الناحية الهجومية".

وتابع :" ساديو ماني يفضل دائما اللعب الجماعي، عكس محمد صلاح الذي يكون شرسا على مرمى الخصوم، ولا يكل ولا يمل من تسجيل الأهداف".

وتابع:" برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان يرغبون في التعاقد مع محمد صلاح لهذا السبب".

وأشار:" شائعات رحيل محمد صلاح عن ليفربول لم تفاجئني، لأنني قلت منذ عامين، أن " مو" يرغب في خوض تجربة جديدة بدوري مختلف".

وأكمل:" أعتقد أن ليفربول ليس مجبرا على بيع محمد صلاح خلال الوقت الحالي، لا يزال أمام إدارة الريدز موسمين، لتحديد القرار الأنسب بشأن مستقبل اللاعب".