نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد محسن أبوجريشة يعدد مزايا بواليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد محمد محسن ابوجريشة المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الجونة بالمستوى الكبير الذي ظهر به الفريق خلال مواجهة الأسماعيلي يوم أمس لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث نجح أبناء رضا شحاته في تحويل تأخرهم بهدف إلى فوز بهدفين وذلك على ملعب خالد بشارة.

وفي تصريحات إذاعية أكد أبوجريشة على أنه رغم التأخر بهدف إلى أن الفريق قدم مستوى مميز للغاية ونجحنا في تحقيق خمسة نقاط خلال المباريات الثلاثة الاولى".

وأضاف عن مستقبل بواليا:" اللاعب يمتلك العديد من العروض ولكن مصيره في يد إدارة الجونة، وبواليا يضع كل تركيزه مع الفريق ولا يشغل نفسه بالعروض، وهو مهاجم رائع ويمتلك إمكانيات فنية مميزة".