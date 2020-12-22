نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة مباراة الفيصلي والاتفاق 22-12-2020 اليوم في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتقابل اليوم نادي الاتفاق ويحل ضيفا على الفيصلي في تمام الساعة الخامسة والنصف، في اطار مباريات الجولة التاسعة من دوري المحترفين السعودية، دوري الأمير محمد بن سلمان، يأتي الاتفاق في المركز 6 وبرصيد 13 نقطة، ويحاول الفريق كسب الثلاث نقاط للتقدم للمركز الثالث خلفا للنادي الأهلي الذي يحتل المركز الثاني في الدوري، حتى الأن في لمنتصف الجولة التاسعة، وأما الاتفاق فانه يدخل المباراة بمعنويات عالية حيث لم يخسر الفريق في اخر 3 مباريات لعبها، حيث تعادل مع التعاون لهدف لكل منهما ومع النصر بهدفين وحقق الفوز برباعية على فريق ضمك مقابل هدفين وبهذا رفع نقاطه الى 11 نقطة احتل بهم المركز 11، جدير بالذكر أن الفريقين لعبا منذ 4 أيام في دور 16 من كأس الملك واستطاع الفيصلي التغلب بركلات الجزاء.

هذا وقد بدأ الاتفاق تدريباته على ملعب عبدالله الدبل تحت قيادة مدربه خالد العطوى، وقد تخلل تدريب الفريق بعض فقرات الإحماء لتعزيز اللياقة البدنية لدى اللاعبين، وتدريبهم على أداء بعض الجمل التكتيكية للنظر في إمكانية تنفيذها اثناء المباراة، ثم انتهى المران بمراوغات تكتيكية هجومية، ومن الواضح نشوة اللاعبين اثناء المران واملهم في تحقيق الفوز حيث قال الغامدي لاعبي الفريق أنهم سيقاتلون من اجل الفوز، وأنهم اغلقوا صفحة الكأس ويركزون الان على الدوري، والمحافظة على الحالة البدنية لنا.

أما على الجانب الأخر فقد صرح المالكي مساعد مدرب الاتفاق على انه فريقه سيواجه الفيصلي بهدف الفوز وتحقيق ال 3 نقاط للتقدم 3 أو 4 مراكز نحو قمة الدوري، وعبر عن رغبته في تعويض الخسارة فى الكأس، واعتذر المالكي للجمهور وقال أن اللاعبين حاولوا جاهدين تقديم كل شيء ولكننا لم يقف الحظ جوارنا، سواء الوقت الأصلي أو بعد انتهاء الأشواط والاحتكام للركلات الحظ الترجيحية، وأكد على ضرورة الانتصار اليوم لرد الاعتبار والرجوع بالثلاث نقاط.

مشاهدة مباراة الفيصلي والاتفاق

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