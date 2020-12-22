خاص.. موعد توقيع عصام الحضري عقود تدريب حراس النجم الساحلي

يحل نادي النجم الساحلي التونسي ضيفًا على المقاولون العرب اليوم، الثلاثاء، في الساعة السادسة مساءً، في إطار ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وعلم "دوت الخليج"، أن عصام الحضري سيعقد جلسة مع مسئولي نادي النجم الساحلي اليوم، في أحد الفنادق بالقاهرة عقب اللقاء مباشرةً، وسيوقع على عقود تدريب حراس مرمى الفريق.

وسيتولى عصام الحضري، مدرب حراس مرمى النجم الساحلي التونسي لمرحلتين وهو الفريق الأول، والفريق تحت سن 18 عامًا، وهذا ما اتفق عليه السد العالي مؤخرًا مع مسئولي الفريق.

من ناحية أخرى، هنأ عصام الحضرى، حارس مرمى المنتخب الوطنى، أحمد مجاهد، بعد تكليفه من الاتحاد الدولى الكرة القدم "فيفا" برئاسة اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية خلال الفترة المقبلة.

وكتب "الحضري"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "ألف مليون مبروك كابتن أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الجديد وبالعند في واحد مابيحبوش".

وقرر الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، اختيار اللجنة الثلاثية الجديدة لإدارة اتحاد الكرة بعد رحيل اللجنة التي ترأسها عمرو الجنايني خلال الفترة الماضية.

وسيتولى أحمد مجاهد، ومحمد الشواربي، وأحمد حسام عوض، لجنة إدارة اتحاد الكرة لحين عقد جمعية عمومية.

وفي وقت سابق، صدر خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الذي تضمن توجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وتعيين لجنة ثلاثية جديدة تدير شؤون الجبلاية.

ويعتبر المهندس احمد مجاهد من العناصر التى كرست حياتها للعمل الإدارى فى الجبلاية وتدرجت فى المناصب من الصفر.