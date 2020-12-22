إيقاف سفر الفرق الرياضية.. اللجنة الثلاثية تصدر 9 قرارات في اتحاد الكرة

قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأول الذي عقد اليوم برئاسة المهندس أحمد مجاهد مايلي:

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2021.

خامسا: ايقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: ارجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعا: تكليف السيد وليد العطار المدير التنفيذي بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.