مجد الفيرارى لا يتوقف.. سكاي سبورتس: محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي حتى الآن

اختارت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، النجم محمد صلاح لاعب نادى ليفربول كأفضل لاعب في أول 14 جولة، من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وذكرت شبكة "سكاي" سبورتس، أن محمد صلاح أحتل صدارة قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما حل ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ثانيا، وروبرتو فيرمينو لاعب ليفربول ثالثا.

وأكدت الشبكة، أنها اختارت الأفضل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وفقا لـ 32 معيارا، من ضمنهم تسجيل الأهداف وصناعتها، وعدد المراوغات.

ويتصدر محمد صلاح، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفا، ويحل كليفرت لوين، مهاجم إيفرتون، في المركز الثاني بـ11 هدفا، وكذلك الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام، صاحب الـ11 هدفا أيضا. ‎ويأمل صلاح في تحقيق جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته، بعد أن سبق ونجح في تحقيقها موسمي 2017-2018 و2018 - 2019.

يذكر أن محمد صلاح أثار الجدل خلال الساعات الماضية بشأن مستقبله مع الريدز، حيث قال في تصريحات إسبانية: "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟ لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحيطم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".

وأبدى الملك المصري إحباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميتييلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.