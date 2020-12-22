أعلن الأرجنتيني "رودلفو أروابارينا"، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة الاتحاد الليبي في بداية مشوار الفريق ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويلتقي بيراميدز مع الاتحاد في ذهاب دور الـ ٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفدرالية في الخامسة مساءً على استاد الإسكندرية، في بداية مشواره بالبطولة التي حل وصيفا في نسختها السابقة. وجاء تشكيل بيراميدز المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد سامي - أحمد توفيق خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - عمر جابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا خط الهجوم: جون أنطوي ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - أحمد فتحي - محمود وادي - محمود حمادة - محمد الجباس وخرج من قائمة المباراة، الإيفواري ولفريد كانون ومحمد فتحي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رمضان صبحي وإكرامي يقودان تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد الليبي بالكونفدرالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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