رسميا.. طلعت يوسف مديرا فنيا لـ الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام علي الكره تكليف الكابتن طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الاول. والكابتن محمد وهبة مدرب عام والكابتن سعفان الصغير مدربا لحراس المرمي والدكتور احمد عبد اللطيف مخطط احمال. جاء هذا بعد اجتماع المهندس إبراهيم عثمان مع الكابتن طلعت يوسف والذي تم الاتفاق فيه علي العديد من النقاط وأليه العمل بالمرحله المقبله وكيفيه عوده الاسماعيلي لمكانه الطبيعي منافسا على جميع البطولات . يذكر أن فريق الإسماعيلي يحتل المركز الـ 12 في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد نقطتين.

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