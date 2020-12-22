بعد رحيل مدربهم.. شارات حداد للاعبي غزل المحلة أمام إنبي في الدوري.. صور

وأعرب المحاسب حسام عزو مدير القطاع الرياضي لغزل المحلة عن حزنه العميق لوفاه "فايز" بقوله " ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته سنفتقدك يا فايز في الجنه ونعيمها" .
وكانت منشيه البكري بمدينة المحلة شهدت ظهر اليوم مراسم تشييع جثمان الكابتن محمد فايز المدير الفني الاسبق لنادي غزل المحلة عقب اداء صلاه الجنازه علي جثمانه بساحه مسجد الكبير وسط مشاركه المئات من الأهالي والرياضيين الذين حرصوا علي ارتداء والكمامات الطبيه للوقايه من اخطار الاصابه بفيروس كورونا المستجد .
وادي المشيعون من الاهالي واقارب الفقيد وقدامي الرياضيين صلاه الجنازه علي جثمان الفقيد داخل سياره اسعاف لاداء صلاه الجنازه معزول كليا لتامين حياه الحاضرين .
وكان الكابتن محمد فايز لاعب ومدرب غزل المحلة السابق والمدير الفني لدمنهور توفي صباح اليوم إثر إصابتة بفيروس كورونا المستجد داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمحلة، ويجري تغسيلة طبقا للإجراءات الاحترازية.
كان الفقيد الراحل قد ظهرت عليه مؤخرًا أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد متمثلة فى ارتفاع في دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وعطس وسعال واجريت له الفحوصات الطبية وأخذت منة عينة وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الاصابة بفيروس كورونا وجرى عزلة داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمحلة وتدهورت حالته الصحية وتم وضعة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافته المنيه .
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