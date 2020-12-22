نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً.. طلعت يوسف مديراً فنياً للإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الكرة تكليف الكابتن طلعت يوسف مديراً فنياً للفريق الأول.

والكابتن محمد وهبة مدرب عام والكابتن سعفان الصغير مدرباً لحراس المرمي والدكتور أحمد عبد اللطيف مخطط أحمال.

جاء هذا بعد اجتماع المهندس إبراهيم عثمان مع الكابتن طلعت يوسف.

والذي تم الاتفاق فيه علي العديد من النقاط وأليه العمل بالمرحلة المقبلة وكيفيه عودة الإسماعيلي لمكانه الطبيعي منافساً على جميع البطولات .