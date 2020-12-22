نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز الشرقية وبلبيس وتلا وميت خاقان وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الشرقية فوزا غاليا خارج ملعبه على حساب فريق منوف، بهدفين دون رد، بالجولة الرابعة، للمجموعة العاشرة، بالقسم الثالث.

أحرز هدفي الفريق الشرقاوي، الثنائي محمود أنيس وعلي عفيفي في الدقيقتين 50 و 93 من الشوط الثاني.

وحقق بلبيس فوزا غاليا على حساب غزل شبين، بهدف للاعب محمد سعيد مالو في الدقيقة 5 للشوط الثاني.

وتغلب تلا على ضيفه مركز شباب ديرب نجم، بهدف سجله اللاعب ماهر علام في الدقيقة 35 من الشوط الأول، من تصويبة قوية.

وحقق فريق ميت خاقان فوزا مستحقا على نادي ديرب نجم، بهدفين دون رد، عن طريق محمد مهدي ريعو، ومصطفى حمدي في الدقيقتين 25 و 30 للشوط الثاني.