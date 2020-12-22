نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب سونيديب : مواجهة الأهلي فخر كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد بشار المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سونيديب بطل النيجر أن الوصول لمواجهة الأهلي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمر يدعو للفخر.

وواصل: " علمنا من بداية القرعة أننا في حالة تخطي بطل مقديشو، سنواجه الأهلي، وكنت في غاية السعادة؛ لأننا سنواجه فريقا بحجم وقيمة النادي الأهلي، الذي يمتلك تاريخا كبيرا في قارة إفريقيا».

وأنهى:" إن اللاعبين في حالة تحقيقهم نتيجة إيجابية، سوف يتحدثون لأولادهم أنهم واجهوا الأهلي المصري يوما وحققوا نتيجة جيدة، وسوف تُكتب في تاريخهم طيلة العمر وتصبح مثار حديثهم بشكل مستمر مع عائلاتهم».