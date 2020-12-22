سوهاج يفوز على تليفونات بنى سويف بالقسم الثاني

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

نجح الفريق الكروى الاول بنادى سوهاج فى تحقيق فوز بهدف نظيف على مضيفه تليفونات بني سويف بالمباراة التى أقيمت بينهما بملعب منتجع الآسيوطى سبورت بمنافسات الاسبوع الخامس بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

ونجح أسامة خليل مهاجم سوهاج فى إحراز هدف بالدقيقة 26 بالشوط براسية اسكنت الزاوية اليسرى لمصطفى حسن حارس مرمى التليفونات ، واضاع لاعبي الفريقان العديد من الفرص خاصة جيروم اودى مهاجم التليفونات .

وتميز خلال اللقاء احمد حامد فهيم ومعاونيه فى إدارة اللقاء تحكيميا .

وحرص الفريقان على الوقوف دقيقة حدادا على روح الراحل محمد فايز قبيل بداية المباراة .

وشهدت المباراة تألق محمد ناجح لاعب سوهاج وأحمد مصطفى بندق وأحمد شعبان لاعبي التليفونات .

تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد جمال بدء المباراة بتشكيل مكون من مصطفى حسن ومحمد عبد الرازق واسلام مصطفى وأحمد مصطفى بندق وأحمد شعبان ومحمد رجب ومحمد اشرف ومحمد جمال وحسن محمد حسن وجيروم أودى واسلام على .

فيما بدء سوهاج بقيادة مديره الفنى محمد خلف المباراة بتشكيل مكون من بهاء صابر ومحمد صبري ونادر حسم وأحمد حاتم ومحمد حفظى ومحمد ثروت ومحمد على وكمارا يعقوب واسامة خليل ومحمد كمال .

وأجرى التليفونات تغييرات بنزول كلا من عمر جهاز وعبد الرحمن حماد ومحمد صابر بدلا من اسلام على ومحمد اشرف وحسن محمد .

فيما أجرى سوهاج تغييرات بنزول ايمن رضا ونشأت مسعد بدلا من أسامة خليل وكمارا يعقوب .

وخلال اللقاء حصل محمد كمال ومحمد ناجح لاعبي سوهاج على الكارت الاصفر واسلام على لاعب التليفونات .

وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من احمد حامد فهيم وعاونه محمد رمضان ابراهيم ومحمد صلاح طلبه ومصطفى شادى ابو السعود حكما رابعا وحمدى سعد مراقب حكام وشوقى الجبالى مراقب مسابقات .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد