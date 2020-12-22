نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. جونسون يدرس استبعاد هاني أمام سونيديب ولاعب مفاجئ يعوضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة كيفين جونسون المدرب العام، إراحة محمد هاني خلال مباراة سونيديب بطل النيجر بدوري أبطال إفريقيا.

ويفكر جونسون، في الاعتماد على خدمات أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الجديد، في الجبهة اليمنى من أجل منحه الفرصة عقب عودته.

ويأتي تفكير الجهاز الفني، من أجل منح الفرصة إلى هاني للحصول على راحة كافية، قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء يوم 28 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويختتم المارد الأحمر تدريباته اليوم على في نيامي عاصمة النيجر، قبل مواجهة سونيديب في بداية المشوار الإفريقي.

ويحل الأهلي ضيفًا على سونيديب بطل النيجر، عصر غدٍ الأربعاء على ملعب الجنرال سيني كونتشي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.