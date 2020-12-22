نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل تردد لقناة السعودية الرياضية تحديث ترددات شهر ديسمبر 2020 لمتابعة الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة استقبل اجدد تردد لقناة السعودية الرياضية ، تلك الشاشة الفضائية الشهيرة فى المملكة التى تستمر بإذاعة ماتشات كرة القدم السعودية وغير السعودية وتلاقى مشاهدات كبيرة فى المملكة، لذا يريد متابعيها الوصول إلى اجدد تردد السعودية الرياضية للعام الحالى.

قناة السعودية الرياضية

واحدة من ضمن الفضائيات التى يتم بثها من داخل المملكة تحديداً من الرياض، بدأ بثها فى 2002 خلال نايل سات ولم يتوقف بثها إلى الآن، تخصصت فى المجال الرياضي فهى تُذيع لمتابعيها مباريات الدورى السعودي، وأيضاً كأس السوبر، وبعض من الدوريات الغير سعودية،كما تشمل على اكثر من فضائية تابعة لنفس القناة ذاتها حيث يوجد الرياضية 1، والرياضية 2، وكذلك الرياضية الثالثة والرابعة جميعها متصلة ببعضها وتابعة لنفس الإدارة، كما تقوم بتقديم ابرز برامج التحليل بهدف التعليق على الماتشات، من خلال ابرز المحللين الرياضيين مثل حمزة ادريس، محمد نور، يوسف خميس، وعيسي المحياني وغيرهم، وتضم كذلك باقة كبيرة من اشهر المعلقين مثل: بلال علام، فهد العتيبي، راشد الدوسري، وفارس عوض وغيرهم، ولا تكتفي بإذاعة المباريات فقط فهى أيضاً تعرض السباقات الخاصة بالخيل.

اضبط اجدد تردد لقناة السعودية الرياضية

وفقاً لما تبثه السعودية الرياضية من محتويات تجذب محبى الالعاب الرياضية بصفة عامة يتم البحث عن ترددها عقب الاعلان عن تحديثه فبهدف الحفاظ على عدم انقطاع المتابعين لها عن حدوث أى تغيير فى التردد يتم التنوية بذلك قبل تفعيل التردد الجديد، وتبث القناة فى مختلف البلدان العربية خلال نايل سات، اما بالنسبة للترددات فهى:-

التردد: 12284. أو 12149 (لكن هذا التردد استقطابه افقى (H).

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودى (v).

وهناك تردد أخر فى حال عدم استطاعتك إدخال التردد السابق وهو:-