أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل القمة.. وشوبير يحذر جماهير الزمالك من شخص يخطط لتدمير النادي

ننشر موقع «دوت الخليج» ، على مدار اليوم، الثلاثاء- مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

يتمسك اتحاد كرة القدم بإقامة مباراة الأهلى والزمالك المقرر إقامتها 28 ديسمبر الجارى بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز فى موعدها المحدد.

حذر الإعلامي أحمد شوبير جماهير نادي الزمالك، من شخص يخطط لتدمير القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي لديه أمل كبير في ضم سيرينو بعد استبعاده من قائمة صن داونز في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأول الذي عقد اليوم برئاسة المهندس أحمد مجاهد مايلي:

قرر الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلى، خضوع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، إلى مسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة بعد استمرار إيجابية إصابته بكورونا.

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أنه سيتم تعديل عقد مصطفى محمد مهاجم الزمالك، ووضع شرط جزائي كبير في عقده يسمح له بالاحتراف الخارجي نظير مبلغ مالي محدد.

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن جيرالدو دا كوستا يتبقى له 3 مواسم في عقده، وفي حالة فسخ عقده سيحصل على مبلغ يصل إلى 40 مليون جنيه.

أشاد جاري نيفيل أسطورة نادي مانشستر يونايتد ، بالأداء المميز الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول خلال الفترة الحالية.