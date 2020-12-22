بعد شكوك حول المستقبل .. ليفربول يدرس ترضية محمد صلاح.. تفاصيل

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول يدرس تحسين عقد النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز بعدما أثار الشكوك حول مستقبله مع الفريق خلال الفترة القادمة .

وأثار محمد صلاح الشكوك حول مستقبله خلال حواره مع صحيفة "آس" الإسبانية، حيث قال عندما سُل عن اللعب لريال مدريد أو برشلونة "من يدري ما قد يحدث مستقبلًا".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ان ليفربول متمسك ببقاء محمد صلاح في صفوف النادي، وسيعرض عليه تحسين عقده.

ويتقاضي محمد صلاح جناح منتخب مصر أجرًا أسبوعيًا بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني، ويعد من اللاعبين الأعلى دخلًا في صفوف ليفربول.

ويستمر عقد محمد صلاح، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، مع ليفربول حتى نهاية يونيو 2023.