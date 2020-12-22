فاز فريق ضمك على أبها بهدفين مقابل هدف، في الجولة التاسعة لبطولة الدوري السعودي. افتتح "أودوهي"، التسجيل لـ أبها في الدقيقة التاسعة، لكن فيتور عادل النتيجة لـ ضمك في الدقيقة 37. وأحرز أبو شرارة الهدف الثاني لضمك وهدف الانتصار في الدقيقة 94، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار الثاني في الدوري السعودي هذا الموسم. وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ضمك للنقطة السابعة في المركز السادس عشر والأخير، وتوقف رصيد أبها عند 11 نقطة في المركز العاشر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضمك يفوز على أبها 2 - 1 في الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.