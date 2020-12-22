الرياضة

فوز مركز شباب كوم حماده وسيدي سالم وسمنود وتعادل عثماسون بالقسم الثالث

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز مركز شباب كوم حماده وسيدي سالم وسمنود وتعادل عثماسون بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة للقسم الثالث، حيث شهدت المجموعة الثامنة
ترتيب المجموعة الثامنة

1- شباب كوم حماده 10 نقاط
2- صيد المحلة 9 نقاط
3- بلطيم 7 نقاط
4- سيدي سالم 7 نقاط
5- سمنود 7 نقاط
6- سبورتنج كاسل 6 نقاط
7- كوم حماده 6 نقاط
8- عثماسون 5 نقاط
9- شباس الشهداء 5 نقاط
10- سيدي غازي 4 نقاط
11- الحنفي 4 نقاط
12- الحامول نقطتين
13- دسوق نقطتين
14- مطوبس نقطة وحيدة
15- اتحاد بسيون نقطة وحيدة
16- الزعفران بلا نقاط

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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