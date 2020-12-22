نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز مركز شباب كوم حماده وسيدي سالم وسمنود وتعادل عثماسون بالقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة للقسم الثالث، حيث شهدت المجموعة الثامنة
ترتيب المجموعة الثامنة
1- شباب كوم حماده 10 نقاط
ترتيب المجموعة الثامنة
1- شباب كوم حماده 10 نقاط
2- صيد المحلة 9 نقاط
3- بلطيم 7 نقاط
4- سيدي سالم 7 نقاط
5- سمنود 7 نقاط
6- سبورتنج كاسل 6 نقاط
7- كوم حماده 6 نقاط
8- عثماسون 5 نقاط
9- شباس الشهداء 5 نقاط
10- سيدي غازي 4 نقاط
11- الحنفي 4 نقاط
12- الحامول نقطتين
13- دسوق نقطتين
14- مطوبس نقطة وحيدة
15- اتحاد بسيون نقطة وحيدة
16- الزعفران بلا نقاط