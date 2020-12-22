نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات الدوري السعودي والمواعيد والقنوات الناقلة للمباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول مباريات الدوري السعودي الموسم الجديد هو خبر يهم جميع محبي الكرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، و من أن الدوري السعودي قد بدأ موسمه الجديد في 17 من شهر أكتوبر الماضي للعام الحالي 2020 ميلادية و الموافق 30 من شهر صفر 1442 ميلادية و الذي كان يطلق علية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان و الذي تغير اسمه” ولي العهد السعودي”، و من المتوقع أن يكون هذا الموسم موسماً شيقاً و قوياً كسابقيه، و قد فاز بالدوري في الموسم الماضي الهلال و هو اللقب السادس عشر في تاريخه و الهلال هو البطل التاريخي للمسابقة، أما عن النصر فقد جاء وصيفاً في دوري أبطال آسيا في الموسم القادم و قد لحق بها الأهلي للأسيوية بعد الفوز بالمركز الثالث لصالحة،و قد عاد بعض من الفرق إلي دوري كاس الأمير محمد بن سلمان مثل الباطن و القادسية و قد لق بهما العين، و قد خسر عدد من الفرق في الدوري السعودي للمحترفين في الدوري الماضي و منهم العدالة و الحزم و الفيحاء بعد أن تم الانتهاء من الموسم بعد أن احتلوا المراكز الثلاثة الأخيرة.

جدول مباريات الدوري السعودي و القنوات التي ستقوم بنقل الدوري

سوف يتم نقل مباريات الدوري السعودي علي القنوات الرياضية السعودية،كما يمكنك معرفة تردد قناة سعودي 24 الرياضية ،و سوف يتم بث تلك المباريات بشكل مجاني و بدون تشفير بتقنية عالية الجودة SD ، و أيضاً HD كما يمكن لجميع محبي الكرة المستديرة مباريات بث الدوري عن طريق متابعة البث المباشر عن طريق الإنترنت إذا لم تتمكن من مشاهدتها علي القنوات الرياضية المخصصة للبث، و سوف يتم اليوم البدء في بث المباريات علي النو التالي:

لقاء النصر أمام الباطن : في تمام الساعة 14:40بتوقيت الإمارات ،و 15:40 بتوقيت السعودية و 14:40 بتوقيت القاهرة و سوف يتم بث المباراة من خلال شاشة القناة الرياضية السعودية HD1 .

الفيصلي ضد لاتفاق: حيث يتم اليوم استضافة الفيثلي نظيره الاتفاق و ذلك ضمن اهم مباريات الدوري السعودي و سوف يكون اللقاء في تمام الساعة 18:50 بتوقيت الإمارات و 17:50 بتوقيت السعودية و 16:50 بتوقيت القاهرة علي شاشة القناة الرياضية السعودية HD2 .

الوحدة ضد العين: و سوف يتم نقل المباراة في تمام الساعة 19:20 بتوقيت الإمارات و 18:20 بتوقيت السعودية،و 17:20 بتوقيت القاهرة عن طريق القناة الرياضية السعودية HD3 .

الفيصلي و الاتفاق:سوف يتم نقل المباراة في تمام الساعة 17:50 بتوقيت السعودية و 16:50 بتوقيت القاهرة .

الأهلي ضد الفتح: سوف يتم المواجهة بين الأهلي و نظيرة الفت في ابرز و اهم المباريات اليوم في تمام الساعة 20:50 بتوقيت الإمارات ،و 19:50 بتوقيت السعودية، و 18:50 بتوقيت القاهرة و ذلك عن طريق الشاشة الرياضية HD1 .

جدول مباريات الدوري السعودي و الملعب التي سوف تقام بها المباريات

سوف يتم نقل المباراة بين النصر و الباطن من ملعب نادي الباطن.

سوف يتم نقل مباراة الفصيلي ضد الاتفاق من ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية.

سوف يتم نقل مباراة الوحدة ضد العين من ستاد الملك بن عبد العزيز.

سوف يتم نقل مباراة الفيصلي والاتفاق من ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية.

سوف يتم نقل مباراة الأهلي ضد الفتح من ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وبهذا قد نكون عرضنا علي حضراتكم جدول مباريات الدوري السعودي لليوم الثلاثاء وسوف نقوم بالتحديث المستمر لمتابعة المواعيد اليومية للمباريات ، ونرجوا أن يكون المقال قد نال إعجابكم.