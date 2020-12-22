7 لقاءات تحدد مسار الصدارة لدوري الدرجة الأولى .. اليوم

كتب . يحيى بن سالم المعمري:

تفتتح اليوم مباريات الأسبوع الثاني لدوري الدرجة الأولى بـ 7 لقاءات مهمة في المجموعات الثلاث ونتائجها قد تحدد ملامح فرق المقدمة والقاع على أن تستكمل المباريات غدا الخميس بلقاء يجمع الطليعة وصور على ملعب المجمع الرياضي بصور ضمن المجموعة الثانية .. ضربة البداية ستكون مع مباريات المجموعة الثالثة في الساعة الثالثة والنصف عندما يستضيف مجيس نظيره المضيبي في لقاء الصدارة بالنسبة للبحري والتعويض لعنابي الشرقية والخابورة على ملعبه يلاقي البشائر في الساعة الخامسة إلا ربع للهروب من قاع الترتيب وفي مجمع عبري يحل الشباب ضيفا على عبري في لقاء فض الاشتباك الذي يقام في الساعة الرابعة وخمسين دقيقة ، ولحساب المجموعة الأولى بوشر يستضيف مرباط في الساعة الرابعة وأربعين دقيقة وفي نفس التوقيت يفتتح أهلي سداب أولى مبارياته على ملعبه بسداب عندما يواجه سمائل المنتشي بفوز عريض برباعية نظيفة على مرباط في حين يخلد صلالة للراحة الإجبارية،وفي تمام الساعة السادسة تقام مباريات المجموعة الثانية عندما يلتقي جعلان والاتفاق على ملعب جعلان ومصيرة على ملعبه يستضيف العروبة وعلى ملعب مجمع صور يلتقي الطليعة وصور مساء الخميس .

البداية السعيدة

حققت أندية سمائل وبوشر من المجموعة الأولى والعروبة وجعلان والاتفاق من المجموعة الثانية وعبري والشباب ومجيس من المجموعة الثالثة البداية السعيدة في الجولة الافتتاحية وستحاول بكل تأكيد تعزيز ذلك التفوق في مباريات اليوم ،ومن جهة أخرى ظهر سمائل بمستوى ثابت وقوي بعد إحرازه 4 أهداف في شباك مرباط منها هدفان للمتألق محمد تقي في حين سجل المحترفون الأجانب هدفا وحيدا عن طريق اسدراس سيلفا لاعب عبري .

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