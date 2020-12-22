في ختام منافسات الجولة الثانية لدوري الأضواء .. لقاء تضميد الجراح يجمع مسقط وبهلاء فمن يرقص على أحزان الآخر

النصر والسويق في مواجهة مثيرة بحثا عن الصدارة ونادي عمان في لقاء صعب أمام الرستاق

متابعة ـ صالح البارحي :

تستكمل بدءا من الرابعة وأربعين دقيقة من ساحة استاد السيب منافسات الجولة الثانية لدوري الأضواء والشهرة عبر مباراة مسقط وبهلاء ، وهي واحدة من ثلاث مباريات تجري أحداثها مساء اليوم ، في حين يجمع اللقاء الثاني النصر والسويق بساحة مجمع السعادة بمحافظة ظفار في تمام الساعة السابعة والنصف، أما مباراة نادي عمان والرستاق فهي المباراة التي سيسدل من خلالها الستار عن هذه الجولة وتنطلق صافرتها الأولى عند الثامنة مساء .

مباريات اليوم بأهداف مختلفة للفرق المتنافسة بطبيعة الحال ، فهناك من يسعى للوصول للنقطة السادسة مثل النصر والسويق والرستاق ، وهناك من يسعى للتعويض مثل مسقط وبهلاء ونادي عمان ، وبين هذا وذاك مستوى فني يحتاج إلى الكثير من الجهد بكافة الجوانب حتى نصل إلى درجة القناعة بأننا في مشهد تنافسي مثير بالمراحل القادمة إن شاء الله تعالى .

جريحان على الطريق

مواجهة مسقط وبهلاء لا تقبل القسمة على اثنين إطلاقا ، فالفريقان خسرا لقاء الافتتاح ، مسقط صاحب الارض خسر أمام السويق صفر/1 مع أداء متفاوت بين شوطي اللقاء ، بهلاء هو الآخر خسر أمام الرستاق صفر/2 مع أداء جيد في الشوط الأول قبل أن يتراجع ويستسلم لطموحات الرستاق في الشوط الثاني .

الأمر اليوم لا يحتمل خسارة جديدة ، فكلا الفريقين يأملان في الخروج من دائرة الخسائر أولا قبل فوات الأوان والدخول في حسابات معقدة مبكرا في ظل الوضع الذي يظهر عليه دورينا في هذا الموسم ، وثانيا استعادة الروح المعنوية الوثابة للاعبين ، ومن هنا فإن المتوقع أن نشهد مباراة تنافسية مثيرة للغاية ، خاصة وأن الفريقين يدركان تماما بأن السير في هكذا نتائج لن يكون أمرا مجديا بطبيعة الحال ، ناهيك عن أن الفريقين يمتلكان عوامل نجاح كثيرة سواء داخل الملعب أو خارجه .

الاداء الجماعي يميز الفريقين وهذا ما شاهدناه في المباراة الماضية ، إلا أن مسلسل ضياع الفرص كان سببا رئيسيا في الخسارة التي تلقاها كلاهما ، وبات من الضروري العمل على تفعيل الشق الهجومي بشكل مثالي من الطرفين ، فيما المشهد الدفاعي للفريقين كان سلبيا كذلك ، وكاد يتسبب في العديد من المشاكل في الجولة الأولى لولا رعونة لاعبي الفريق المنافس في التعامل مع تفاصيل الحدث ، هل يعود مسقط مستفيدا من عامل الارض أم أن بهلاء يرفض العودة للداخلية خاسرا مرة أخرى .

لقاء مثير

من المتوقع أن يجمع لقاء النصر والسويق كل عوامل الاثارة والندية والحماس ، فالفريقان يدخلان اللقاء وفي جعبتيهما ثلاث نقاط كاملة ، حصدها النصر عبر بوابة صحم في الجولة الأولى ، فيما السويق اقتنصها من براثن مسقط بمجمع الرستاق ، لذلك فإن الفريقين يسعيان لمزاحمة الصدارة بالوصول للنقطة السادسة وهو الأمر الذي يطمح له أكرم حبريش مدرب النصر وسالم سلطان مدرب السويق ، فالوصول لصدارة الترتيب حتى لو مناصفة يعد أمرا جيدا في شأن الفريقين قبل الدخول في سباق النقاط بالمراحل القادمة ، ومن هنا فإن ما قدمه الفريقان في الجولة الأولى لا يعد كافيا لتجاوز المنافس بأمسية اليوم ، فالوضع مختلف والهدف مختلف والمنافس في حد ذاته مختلف .

الفريقان لديهما الكثير من عناصر النجاح التي تساندهما في تحقيق المبتغى في النهاية ، إلا أن استغلال هذه العوامل يبقى بيد الجهازين الفنيين وكيفية تعاملهما مع مجريات الأحداث من البداية وحتى النهاية ، ندرك أهمية الحذر في مثل هذه المواجهات لكننا ندرك كذلك أهمية الفوز واقتناص النقاط واغتنام الفرص ، وأجدني أراهن بأن ما ستقدمه مواجهة النصر والسويق اليوم من مستوى فني وتنافسي سيكون كبيرا بحجم طموحات الفريقين الأزرق والاصفر … فمن يصل للنقطة السادسة !!

طموحات مختلفة

نادي عمان والرستاق مواجهة بطموحين مختلفين ، فالأول وهو صاحب الضيافة خسر لقاء الجولة الأولى أمام صحار 1 / 2 وبالتالي فإن وضعه يحتم عليه سرعة العودة لدورينا قبل الدخول في وضع عصيب، كما هي عادته في المواسم الماضية والتي سقط على إثرها للدرجة الأولى قبل أن يستفيد من انسحاب فنجاء ويعود للأضواء مرة أخرى في هذا الموسم بديلا عنه ، فيما الرستاق قدم لنا مباراة مثيرة ومتكاملة من كافة الجوانب أمام بهلاء واستطاع الفوز بثنائية نظيفة جعلته ضمن الفرق التي بإمكانها لعب دور مثالي في هذا الموسم نظرا للعطاء والاسماء التي يضمها عنابي الجبل في هذا الموسم .

نادي عمان عزز صفوفه بالدولي محسن جوهر في صفقة الموسم من وجهة نظري الشخصية خاصة في مسيرة هذا النادي بعد طول غياب ، وبالتالي فإن صفة القيادة التي يتمتع بها جوهر قد تساعد علي الخنبشي مدرب الفريق وبقية اللاعبين الاستفادة منها بشكل كبير الأمر الذي سينعكس على عطاء الفريق في المواجهات التي ستبدأ منذ أمسية اليوم ، وباعتقادي أن مدرب الرستاق هو الآخر يعلم أن نادي عمان لم ولن يكون صيدا سهلا لطموحات الرستاق في الوصول للنقطة السادسة ومزاحمة فرق الصدارة ، لذلك سيعمل على تلافي كل الاخطاء وتقديم الوجه الحقيقي المتكامل للفريق بغية تحقيق الانتصار قبل أمسية الأحد القادم أمام أحد أقوى الفرق (ظفار) .

ثلاث نقاط حائرة … فهل تذهب لنادي عمان أم أن الرستاق يأبى التفريط فيها ويعود بها لمحافظة جنوب الباطنة في مشهد سيفرح العشاق كثيرا دون جدال !!