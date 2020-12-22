غدا اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العُمانية

تعقد اللجنة الأولمبية العُمانية صباح غد “الخميس” اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادي لعام 2020 بمقر الأكاديمية الأولمبية العُمانية برئاسة السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية.

سيتم خلال الاجتماع التصديق على المحضر السابق لاجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الذي عقد بتاريخ18 أبريل 2019م، واستعراض التقرير السنوي عن الوضع الإداري وأنشطة اللجنة عن السنة المنتهية (2019م)، ومشروع الأنشطة المختلفة للعام الحالي للجنة الأولمبية العُمانية واللجان المساعدة لمجلس الإدارة وأجندة وبرامج الأكاديمية الأولمبية العُمانية، إضافة إلى برامج التضامن الأولمبي.

كما يستعرض الحضور الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية (2019م) وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية، ليتم اعتماده من قِبل أعضاء الجمعية العمومية ،ومشروع الميزانية للسنة المالية 2020م ،بالإضافة إلى عرض طلبات الاتحادات الرياضية التي تقدمت بطلب عضوية اللجنة الأولمبية العُمانية وهي الاتحاد العُماني للجولف والاتحاد العُماني للدراجات الهوائية والاتحاد العُماني لكرة الطاولة وسيتم طرح موضوع تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية لتعقد في النصف الثاني من العام القادم٢٠٢١م.

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