لجنة الرياضات الأولمبية تلتقي بممثلي الوحدات والاسطبلات بالرحبة

اجتمع الاتحاد العماني للفروسية ممثلا بلجنة الرياضات الاولمبية بممثلي الوحدات الحكومية والاسطبلات الخاصة المشاركين في هذا الموسم 2020/2021م وذلك بمزرعة الرحبة لمناقشة المقترحات والاستماع الى الاراء والمرئيات لتطوير رياضات قفز الحواجز وأدب الخيل والفروسية الثلاثية، حيث مثل اللجنة كل من خالد السيفي وماجد الحسني وأيمن الزدجالي وهبة الرحبية حيث تمت مناقشة العديد من الجوانب التي تهدف الى تطوير الرياضة والارتقاء بها على مستوى السلطنة.

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