تقام 8 يناير القادم.. إقامة المرحلة الخامسة من سباق الدراجات الهوائية

مسقط ـ العمانية : تقام المرحلة الخامسة من سباق الدراجات الهوائية لموسم 2020 / 2021 في 8 يناير القادم بولاية نزوى لمسافة ‬123 كيلومترًا وينظمه الاتحاد العماني للدراجات الهوائية، وكانت سباقات المراحل الأربع الماضية قد شهدت تنافسًا قويًا من قبل المشاركين على المستوى الفردي والفرق، حيث قطع المتسابقون خلال المراحل الأربع الماضية 251 كيلومترًا من أصل 641 كيلومترًا إجمالي مسافات سباق الموسم في مراحله الثماني، وكان سباق المرحلة الرابعة قد أقيم على طريق المطار لمسافة ٩٨ كيلومترًا، فيما شهد طريق منطقة حلبان إقامة سباق المرحلة الثالثة لمسافة 90 كيلومترًا وأقيم سباق المرحلة الثانية بشارع الباطنة الساحلي لمسافة 18 كيلومترًا، أما ولاية العامرات فشهدت انطلاق سباق المرحلة الأولى لمسافة 45 كيلومترًا.وسوف تستضيف ولاية قريات السباق السادس لمسافة 87 كيلومترًا وهو سباق عام وتشهد قريتا وكان ووادي مستل بولاية نخل في 5 فبراير السباق السابع لمسافة 96 كيلومترًا وهو أيضًا سباق عام، فيما يختتم الاتحاد العماني للدراجات الهوائية سباقات موسمه بإقامة المرحلة الثامنة في 26 مارس لمسافة 84 كيلومترًا “سباق عام” وسوف يقام بهيئة الطيران المدني.

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