اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد العماني لكرة اليد

تعقد اليوم الجمعية العمومية العادية للاتحاد العماني لكرة اليد اجتماعا لها برئاسة الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد بحضور أعضاء مجلس الإدارة واعضاء الجمعية العمومية وذلك في الساعة الرابعة عصراً بفندق المروج جرانــــد – الخوير استناداً للمادة (22) من النظام الأساسي للاتحاد وسوف يتم خلال الاجتماع مناقشة التقرير الاداري والمالي والأعمال التي قام بها مجلس الإدارة عن السنة الماضية .

ويأتي هذا الاجتماع بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد التي عقدت يوم الخامس من الشهر الجاري والذي تم خلاله تمديد فترة مجلس الإدارة وتحديد الأول من شهر مايو من العام القادم موعدا لانتخاب مجلس ادارة جديد.

وقد وجة مجلس إدارة الاتحاد دعوة لكافة الأندية الأعضاء و التي تنطبق عليها المادة (17) من النظام الأساسي للاتحاد لحضور هذا الاجتماع و المبادرة إلى تجديد العضوية السنوية .

واستناداً للمادة (32) من النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة اليد فإن الاجتماع يكون صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين الذين يحق لهم الحضور ( النصف + 1) فإذا لـــم تتوافر هذه الأغلبية حتى الساعة الرابعة والنصف يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد في تمام الساعة الخامسة من نفس اليوم، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور (ربع) عدد الأعضاء العاملين الذين لهـم حق الحضور لمناقشة جدول الأعمال الخاص بالاجتماع والمرفق بالدعوة .

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