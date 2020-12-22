اتحاد السلة يناقش استعدادات المنتخبات لدورة الألعاب بالكويت وبطولة ناشئي الخليج

كتب – عبدالله الجرداني:

أقر مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة السلة مشاركات المنتخبات الوطنية في بطولات الخليج القادمة، وذلك في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بمقر اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية وترأسه الدكتور فريد بن خميس الزدجالي رئيس الاتحاد وبحضور أحمد بن عبدالله الرواس نائب الرئيس وأسعد بن مبارك الحسني أمين السر العام وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

في البداية رحب الدكتور فريد الزدجالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالأعضاء شاكرا لهم جهودهم التي بذلوها خلال الفترة الماضية، وخاصة جهودهم في زيارة عدد من الأندية بهدف تفعيل اللعبة وإعادة النشاط إلى بعضها، وجهودهم المتواصلة في الإعداد لبرامج المسابقات، معبرا عن سعادته بنتائج اجتماع الاتحاد مع الأندية وما صاحبه من الاتفاق على مواعيد انطلاق المسابقات القادمة.

بعد ذلك قام أسعد الحسني أمين السر العام باستعراض جدول أعمال الاجتماع ومحضر الاجتماع السابق واعتماده، ثم مناقشة استعدادات المنتخب الأول لكرة السلة بدورة الألعاب الخليجية بالكويت، واستعراض خطة الإعداد، ومناقشة الاستعدادات لإقامة تجمعات للناشئين في حالة تم تأجيل بطولة الناشئين وذلك بهدف الاستعداد لبطولة الخليج للناشئين التي تقام في شهر أغسطس القادم، وتناول الاجتماع مناقشة توصيات الاجتماع المشترك بين الاتحاد والأندية المنتسبة وما تمخض عنه من اعتماد موعد انطلاق دوري عام السلطنة ودرع وزارة الثقافة والرياضة والشباب في الثلث الأخير من مارس القادم.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة لتسويق مسابقات الاتحاد برئاسة محمد بن سيف الكيومي، كما تم اعتماد المكتب الإقليمي كمدقق لحسابات الاتحاد .

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