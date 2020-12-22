منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية يكثف تدريباته بمعسكره الداخلي ببوشر

استعدادا للاستحاقات الآسيوية كتب ـ خالد الجنلداني :

يكثف منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية تدريباته اليومية ضمن معسكره الداخلي بالملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والذي يستمر حتى 30 ديسمبر الجاري وذلك في اطار برنامج اعداده للمشاركة في عدة استحقاقات أبرزها دورة الألعاب الخليجية التي ستقام في الكويت من ٧ إلى ١٧ مارس العام المقبل 2021 ودورة الألعاب الآسيوية في الصين من ٢ إلى ١٠ أبريل 2021 والاستعداد لبطولة كأس آسيا الشاطئية التي تستضيفها تايلند من ٢٥ أبريل إلى ٥ مايو 2021.

ويركز الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني طالب بن هلال خلال التدريبات على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين والجوانب التكتيكية والتدريبات الهوائية بالكرة وتمارين تقوية العضلات .ويتواجد حاليا في المعسكر 15 لاعبا هم : خالد بن خميس العريمي ومنذر بن هلال العريمي ومشعل بن هلال العريمي وجلال بن خميس السناني ويحيى بن مبيوع العريمي وعبدالله بن مسعود الصوطي ونوح بن سالم الزدجالي وعبدالله بن صالح البلوشي وأمجد بن عبدالله الحمداني وشريف بن شمبيه البلوشي ويونس بن خميس العويسي وسامي بن فائل البلوشي وعيد بن عبدالله الفارسي وسالم بن محمد العريمي وعبدالعزيز بن خميس العويسي. وسوف يركز الجهاز الفني خلال المعسكر على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين والمحافظة على مستوياتهم الفنية من خلال التقسيمات المختلفة، بالإضافة إلى الجوانب الخططية واللعب الجماعي وتبادل المراكز بين اللاعبين وكيفية الاستفادة من الهجمات المرتدة، حيث من المتوقع أن يتخلل المعسكر بعض المباريات الودية.

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