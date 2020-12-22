نائب رئيس النادي العماني للكريكت يؤكد استعداد النادي لدعم الأندية فنيًّا ولوجستيًّا

مسقط ـ العمانية : أكد جناب السيد قيس بن خالد آل سعيد نائب رئيس النادي العماني للكريكت استعداد النادي لتقديم الدعم الفني واللوجستي لكافة الأندية والأفراد الراغبين في ممارسة رياضة الكريكت، وقال في تصريح لوكالة الانباء العمانية أن أكاديمية عُمان للكريكت تستقبل جميع أندية السلطنة والشباب الممارسين لهذه الرياضة موضحًا أن الأكاديمية تضم الكوادر الفنية التدريبية المؤهلة ومن بينهم مدربون عمانيون إضافة إلى مدربين من جنسيات أخرى، وأضاف جناب السيد قيس قائلًا “الأكاديمية ومن خلال النادي العماني للكريكت سبق لها أن احتضنت مجموعة من الناشئين من طلبة مدارس ولاية العامرات، وقد بدأوا في مراحل التدريب التي توقفت في وقت لاحق بسبب جائحة كورونا” مشيرًا إلى أن رياضة الكريكت من الرياضات التي تتطلب جهدا وتحملًا من قبل من يمارسها، وأوضح نائب رئيس النادي العماني للكريكت أن أكاديمية عُمان للكريكت تُعد واحدة من أرقى الأكاديميات الرياضية في مجال هذه اللعبة لما تحتويه من مرافق متنوعة وملاعب داخلية وخارجية مزودة بأحدث التقنيات.

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