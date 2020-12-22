وزارة الثقافة والرياضة والشباب تعقد حلقة عمل الأولى لتفعيل إدارة الحوكمة في الأندية الرياضية

تنظم وزارة الثقافة والرياضة والشباب الساعة العاشرة من صباح اليوم حلقة عمل لتفعيل إدارة الحوكمة في الأندية الرياضية وذلك بحضور سعادة خالد بن سالم السيل الغساني المستشار بوزارة الثقافة والرياضة والشباب رئيس لجنة حوكمة عمل الأندية الرياضية وبحضور سعادة رشاد بن احمد الهنائي وكيل الوزارة للرياضة والشباب ومديري العموم والإدارات بالمحافظات والمعنيين في إدارة حوكمة الأندية الرياضية، وتأتي هذه الورشة انطلاقا من أهمية التواصل مع قطاعات الوزارة وضرورة إرساء الضوابط وتنظيم الإطر والنظم من أجل تفعيل الحوكمة وبما يتوازن مع التعميم الصادر من الوزارة الذي يعنى بحوكمة الأندية الرياضية وبهدف التأسيس لنظام فعّال للحوكمة واستدامتها إداريًا وماليًا وفنيًا، بما يضمن تعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتعهّداتها المالية، وحرصًا على ترشيد الإنفاق من الدّعم الحكومي المُباشر وغير المُباشر للأندية الرياضية من خلال إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو تنفيذ البرامج والأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية ذات الأولوية.

وستشهد حلقة العمل عرضا يستعرض من خلاله الجوانب الواردة في التعميم وآلية العمل فيه وكيفية التطبيق وأيضا مناقشة عامة لكافة البنود لتحقيق الأهداف المنشودة التي تسعى من خلالها الوزارة لضمان سلاسة تطبيق حوكمة الأندية الرياضية، وستعقب هذه الحلقة حلقات عمل أخرى مع ادارات الاندية والمعنيين في تنفيذ آلية عمل الحوكمة.

وفي إطار التأسيس لنظام فعال لحوكمة الأندية الرياضية بهدف استدامتها إداريا وماليا وفنيا بما يضمن تعزيز قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية، وحرصا على ترشيد الإنفاق من الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر للأندية الرياضية من خلال إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو تنفيذ البرامج والانشطة الثقافية والرياضية والشبابية ذات الأولولية فقد تناول التعميم 4 مجالات، المجال الأول يختص بضوابط الحوكمة المالية أما المجال الثاني فتناول ضوابط تسوية المديوينية في حين تناول المجال الثالث ضوابط الالتزامات التعاقدية مع اللاعبين والفنيين، أما المجال الرابع فقد تناول منع تضارب المصالح .

وكانت الوزارة قد شكلت مؤخرا لجنة لحوكمة عمل الأندية الرياضية برئاسة سعادة خالد بن سالم السيل الغساني مستشار الوزارة وعضوية كل من مدير عام الانشطة الرياضية ومدير دائرة الشؤون المالية ومدير دائرة التدقيق الداخلي ومدير دائرة الهئيات الخاصة .