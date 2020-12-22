شوط أول إيجابي بين نادي إنبي وغزل المحلة "1-1"

وتمكن هشام عادل لاعب غزل المحلة في الدقيقة "28" من أحداث الشوط الأول من إحراز هدف التقدم لفريقه من خلال تسديدة من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بحائط الصد، ولم ينجح حارس مرمى الفريق البترولي في التعامل معها.

انتهت احداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي إنبي وغزل المحلة بالتعادل الإيجابي "1-1" في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري .

وعاد رامي صبري ليتمكن من إحراز هدف تعادل فريقه في الدقيقة "42" من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.