أحرز غزل المحلة، الهدف الأول في شباك نادي إنبي في المباراة التي تجمعهما الآن ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري.

تمكن هشام عادل في الدقيقة "28" من أحداث الشوط الأول من إحراز هدف التقدم لفريقه من خلال تسديدة من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بحائط الصد، ولم ينجح حارس مرمى الفريق البترولي في التعامل معها. وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي : حراسة المرمى :عمرو شعبان. خط الدفاع : هاني عادل ومحمد فتح الله، ومحمد سامي وجلال العقدة. خط الوسط : هشام بلحة، وإيمانويل ايجبتور، وأحمد النادري وإيدو موزيس. الهجوم : إسلام فؤاد وأحمد حسن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هشام عادل يحرز هدف التقدم لـ غزل المحلة في شباك إنبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.