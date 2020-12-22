شوط أول سلبي بين بيراميدز والاتحاد الليبي فى الكونفيدرالية الأفريقية

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز والاتحاد الليبي بالتعادل السلبي فى إطار مباراة الذهاب لدور الـ 32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية فى المباراة التى يستضيفها استاد الأسكندرية الدولي .

انطلقت المباراة ببداية سريعة بحصول بيراميدز على ركلة حرة نفّذها عبدالله السعيد داخل منطقة جزاء الاتحاد الليبي ولكن إخرجها الدفاع. وواصل بيراميدز ضغطه على لاعبي الاتحاد الليبي حتى جاءت الخطورة الأولى بتمريرة من رمضان صبحي لزميله جون أنطوي داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة تجاه المرمى ولكن تصدى لها الحارس في الدقيقة 11 واستمرت سيطرة بيراميدز على مجريات المباراة حتى الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول وسط محاولات دون خطورة على مرمى الاتحاد الليبي باستثناء كرة في الدقيقة 11.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد سامي. - أحمد توفيق خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - عمر جابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا خط الهجوم: جون أنطوي ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - أحمد فتحي - محمود وادي - محمود حمادة - محمد الجباس وخرج من قائمة المباراة، الإيفواري ولفريد كانون ومحمد فتحي. وجاء تشكل الاتحاد كالتالي: حارس المرمى: معاذ اللافي. خط الدفاع: سند الكوري، عبدالعزيز الصويعي، ناجي درا، المهدي الهوني. خط الوسط: علي سلامة، صهيب بن سليمان، عمر الخوجة. وخط الهجوم: علي مادي، ربيع الشادي، معاذ عيسى. وجاءت قائمة البدلاء: محمد الفرجاني، عبدالرحيم التريكي، عمران سالم، عبدالمالك عبيد، مروان الصويعي، يوسف كاره، بشير.

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